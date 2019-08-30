Врио главы Госстройнадзора Петербурга отчитался об работе

Служба держала на контроле свыше 1200 объектов в 2019 году. Фото: gov.spb.ru

Служба держала на контроле свыше 1200 объектов в 2019 году. Фото: gov.spb.ru

Ведомство начало использовать электронный портал для взаимодействия с застройщиками.

Врио главы Госстройнадзора рассказал о промежуточных итогах работы за 7 месяцев в Петербурге. Служба контролировала свыше 1200 объектов в 2019 году.

Вячеслав Захаров заявил, что Госстройнадзор прежде всего следит за безопасностью вводимых в эксплуатацию объектов, сообщили в Смольном 30 августа. Всего инспекторы провели 707 надзорных мероприятий, после которых найденные нарушения исправили. Ведомство возбудило 289 административных дел и выписало штрафов на 18 млн рублей. 234 предупреждения получили застройщики в 2019 году.

При этом Госстройнадзор начал использовать электронный портал Единой системы стройкомплекса. План “Дорожных карт” (то есть графика продвижения к поставленным целям на объектах) удалось выполнить на 100%, хотя норма составляет только 75%. Орган выдал 187 разрешений на строительство и 129 объектов разрешили начать использовать. Разрешения начали выдавать за неделю, а госэкспертиза теперь занимает менее 22 дней.

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