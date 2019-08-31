Елин поздравил первокурсников СПбГЭУ

С началом нового учебного года первокурсников Санкт-Петербургского государственного экономического университета поздравил Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Сегодня, 31 августа, в рамках праздника Елин отметил, что экономика в настоящее время играет огромное значение для науки. Кроме того отметил уровень образования, которое дает вуз. Его выпускники востребованы на рынке труда.

Как сообщает аппарат вице-губернатора, в настоящем году вуз встретил более 2 тысяч новых студентов, 73% из которых прибыли из разных регионов России.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в СПБГУ поздравления студентам выразил Александр Беглов.