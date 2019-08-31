Лекарства уходят в он-лайн

По мнению экспертов рынка, он-лайн торговля лекарствами в России — перспективное направление, но ретейлерам придется столкнуться с рядом вызовов.

Среди них — нормы хранения лекарств, качество и доставка точно в срок.

Несмотря на действующий на территории России запрет на онлайн-торговлю лекарствами, ретейлеры постепенно начинают «столбить себе место» на этом рынке. В частности, в августе стало известно, что интернет-ретейлер OZON стал обладателем лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в Петербурге и открыл в северной столице свой первый аптечный пункт. По итогам продаж ретейлер решит — расширять или нет аптечную сеть в городе.

К слову, доставку медикаментов OZON тестирует еще с осени прошлого года. Он выполняет так называемые поручения, когда клиент поручает компании получить лекарства в аптечном пункте от своего имени и переместить их в удобное для него место.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев дал указание к началу 2020 году снять ограничение на продажу лекарств через интернет.

Опрошенные GazetaSPB эксперты называют он-лайн торговлю лекарствами в России перспективным направлением.

В частности, предприниматель, со-основатель компании «ЦКБ42» Сергей Федоринов отметил: «Лекарства — товар, довольно дорогой в большинстве своем, компактный по упаковке и не требующий визуального осмотра при выборе. Эти объективные показатели дают аптечной отрасли в он-лайне хорошие перспективы. Основной сдерживающий фактор — официальное разрешение на уровне государства, но мы видим, что и этот барьер нивелируется. В ожидании 2020 г. потенциальные игроки уже начинают столбить территорию, чтобы погреться в лучах новых возможностей. И открытие первого аптечного пункта OZON в Петербурге – как раз пример таких опережающих действий на перспективу».

Однако новые возможности ставят перед отраслью и новые вызовы.

По мнению эксперта, во-первых, это специальные нормы хранения лекарств в части температурного режима, условий по влажности, свету и так далее, что требует соблюдения и обеспечения необходимых условий.

Во-вторых, качество. Лекарства — дорогой товар, и, к сожалению, часто подделывается, а это сложная в экспертизе категория, от которой напрямую т зависит здоровье людей. С этим вызовам ритейлерам тоже придется работать.

В-третьих, точность выполнения заказов.

«Если человек всерьез рассчитывает на какое-то лекарство, а оно вовремя не приезжает, то порой от этого так же, как и от качества, зависит жизнь человека. Логистика и исполнение заказов – для он-лайн торговли немного разные вещи. При исполнении заказов на первый план выходит функция не только аккуратно запаковать, перевезти и распаковать, если нужно (это больше задачи логистики), но и доставить точно в срок, это становится ключевым», — отмечает Федоринов.

По его прогнозам, кроме таких интернет-ритейлеров как OZON, будут тестировать новые возможности и аптеки. У них уже сейчас высокая степень автоматизации учета лекарственных средств и препаратов, и с точки зрения внутренней организации процессов они уже к этому готовы.

Подвижки с внешней стороны в части системы исполнения заказов и умения сформировать удобную он-лайн витрину тоже ими предпринимаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала что, OZON начинает торговлю лекарствами в Петербурге.