Подросток из Германии попал в Книгу рекордов Гиннесса с 57-размером ноги

По словам юноши, размер его ноги доставляет ему некоторые жизненные трудности. Скриншот: @guinnessworldrecords/ Instagram

По словам юноши, размер его ноги доставляет ему некоторые жизненные трудности. Скриншот: @guinnessworldrecords/ Instagram

В Книгу рекордов Гиннесса попал 16-летний подросток из Берлина, ставший обладателем самого большого размера ноги в мире — 57.

Согласно данным издания Die Welt, длина левой стопы подростка составляет 35,05 см, а правой — 34,98 см. Подростку приходится изготавливать обувь на заказ, поскольку в немецких магазинах такой обуви просто не бывает. Однако, ему повезло — страховка покрывает все расходы на заказ обуви, поскольку стоимость одной пары может достигать тысячи евро.

По словам юноши, размер его ноги доставляет ему некоторые жизненные трудности. Так, для него проблемно подняться по ступенькам лестницы, или водить авто. А однажды сотрудники аэропорта потребовали у него снять обувь, подозревая, что внутри он пытается провести что-то запрещенное.

Ранее GazetaSPb сообщала, что парад барабанщиков в Петербурге попал в Книгу рекордов Гиннесса.