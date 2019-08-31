США планирует зачистить польско-украинский рынок от российского газа. Соглашение подписано.

Такие вот кораблики везут газ из США в Европу. Фото: pixabay.com

Такие вот кораблики везут газ из США в Европу. Фото: pixabay.com

США, Украина и Польша предприняли новую атаку на российский газовый экспорт. На этот раз не только на словах.

Известный своей антироссийской позицией представитель Польши Петр Наимский, глава Минэнергетики США Рик Перри и секретарь Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины (тут всё и так понятно) Александр Данилюк подписали соглашение, предусматривающее одновременно реформу газового рынка Украины, структуры импорта газа в Польшу и постройку на Украине инфраструктуры для хранения и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Как пишут РИА «Новости», помимо этого была достигнута договорённость о реэкспорте американского СПГ из Польши в Украину. Первый состав ожидается уже в первых числах ноября. Если дело оправдает себя экономически, поляки оптимистично смотрят на перспективы мероприятия и планируют увеличивать объёмы, препятствием для которых является слабость украинской газотранспортной системы, которую и планируется усилить в рамках достигнутых соглашений.

Ранее сообщалось, что Польша в любом случае не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после его истечения — по заявлению главы госкомпании PGNiG Петра Вожняка, привозимый танкерами газ из США выйдет на 20-30% дешевле, а по мере развития украинских сетей ещё и начнёт приносить прибыль.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Польша также вновь заявила о своей неукоснительной поддержке санкций против РФ.