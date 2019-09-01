В России хотят повысить культуру содержания животных

Поводом для обсуждения вопроса о повышении культуры содержания домашних животных в Государственной думе стало учащение случаев нападения собак на людей.

Напомним, в субботу в Волгоградской области привязанная собака насмерть загрызла годовалого ребенка. А после нападения собаки на младенца в квартире в Москве возбуждено уголовное дело.

По словам депутата Госдумы Анатолия Выборнова, которые приводит РИА Новости, в России необходимо повышение культуры содержания домашних животных, особенно тех, которые содержатся в квартире. Он считает, что нужно пересмотреть существующие правила, касаемые содержания животных и особое внимание уделить условиям, в которых они живут.

Чиновник добавил, что владельцам собак бойцовских пород требуется повышать степень ответственности.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в МВД прокомментировали нападение собаки на сотрудницу в Ленобласти.