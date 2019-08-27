В МВД прокомментировали нападение собаки на сотрудницу в Ленобласти

В полиции подчеркнули, что сотрудница применила табельное оружие в соответствии с федеральным законом. Фото: pixabay.com

В полиции подчеркнули, что сотрудница применила табельное оружие в соответствии с федеральным законом. Фото: pixabay.com

Собака не умирала, а полицейскую поощрят за разумные действия при происшествии.

В полиции Петербурга и области прокомментировали нападение собаки на сотрудницу МВД. Напомним, дворняжка набросилась на женщину, когда та приехала на вызов в Подпорожский район Ленобласти.

Ранее GazetaSPb сообщила, что полиция приехала на вызов о бытовом конфликте на улицу Труда в Подпорожье в понедельник 26 августа. Местная собака набросилась на сотрудников и ее застрелили. Сегодня 27 августа в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти сообщили GazetaSPb, что собака была лишь ранена и сбежала.

В полиции подчеркнули, что сотрудница использовала оружие в соответствии с федеральным законом. Ее решили поощрить за грамотные действия и меткую стрельбу. В результате применения «огнестрела» никто из людей не пострадал.