Конкурс на концепцию арт-парка объявят через два месяца

Конкурс на концепцию арт-парка объявят через два месяца
Предлагаемый проект арт-парка. Фото: Скриншот

Конкурс на концепцию нового парка в центре Петербурга планируется объявить через месяц. Об этом рассказал генеральный директор компании «Дом.РФ» Александр Плутник.

Отбор пройдет в четыре этапа. В рамках конкурса будут сформированы модели парка, проведен квалификационный отбор участников, подготовлены конкурсные предложения и произведена оценка проектов.

«Когда будет готово техническое задание, будет проведен большой международный конкурс по опыту тех, которые проводились в Москве при разработке концепции проекта парка «Зарядье», — приводит слова Плутника «РИА Новости».

К участию в первом этапе приглашены ведущие международные и российские ландшафтные архитекторы. Шесть лучших из них будут отобраны членами жюри для второго этапа. Победителя выберут жители Петербурга в ходе общественных обсуждений. Провести их планируется весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что на месте будущего арт-парка заметили технику.

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