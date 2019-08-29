На место будущего арт-парка на Добролюбова приехала техника

Сейчас для арт-парка выбирают название — лидирует вариант “Тучков буян”. Фото: Piter.TV

Сейчас для арт-парка выбирают название — лидирует вариант “Тучков буян”. Фото: Piter.TV

Паспорт объекта пока не меняли и по нему на участке по-прежнему строят судебный квартал.

На месте будущего арт-парка на пр. Добролюбова наблюдают оживление. Паспорт объекта менять не стали: по нему на участке по-прежнему строят судебный квартал.

Рабочие и техника прибывают на объект, рассказали петербуржцы редакции Piter.Tv. Сегодня 29 августа канал опубликовал съемку с воздуха над огороженной территорией.

Видео: Piter.TV

В апреле петербуржцы узнали о планах властей Санкт-Петербурга создать парк в Петроградском районе вместо судебного квартала. Сейчас для арт-парка выбирают название — лидирует вариант “Тучков буян”.

Паспорт объекта пока что остался прежним: прохожие имеют возможность прочесть, что скоро на Добролюбова появится комплекс административных зданий и ЖК на 600 квартир.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Общественной палате прокомментировали слухи о накрутке голосов за название парка.