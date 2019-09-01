В Невском районе обустроили две зоны отдыха с тренажерами и скамейками

На Седова установили тренажеры для детей и взрослых. Фото: vk.com/nevnews

На Седова установили тренажеры для детей и взрослых. Фото: vk.com/nevnews

В Невском районе Петербурга благоустроили две зоны отдыха: на улице Седова у дома №91 и у дома №2 во 2-м Рабфаковском переулке.

На Седова появились новые скамейки, урны и тренажеры. Пользоваться оборудованием могут дети и взрослые, сообщили в группе «Администрация Невского района» в соцсети «ВКонтакте».

Зону у дома №2 во 2-м Рабфаковском переулке облагородили отремонтированными пешеходными дорожками, скамейками и новыми урнами. Для физических активностей на площадке установили тренажеры.

Помимо этого, в Невском районе благоустроили Сад Крупской. В нем разместили новые скамейки, обновили газон и пешеходные дорожки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пересечении улицы Лабутина и Лермонтовского проспекта после ремонта открыли сквер. На небольшой площадке установили качели и спортивные тренажеры.