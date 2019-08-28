Сквер на Лабутина оборудовали QR-кодами и тренажерами

Сквер на Лабутина оборудовали QR-кодами и тренажерами
Сквер на пересечении улицы Лабутина и Лермонтовского проспекта. Фото: комитет по благоустройству Петербурга.

В Петербурге после ремонта открыли сквер на пересечении улицы Лабутина и Лермонтовского проспекта.

На небольшой площадке появились качели и спортивные тренажеры. Рядом с оборудованием размещены QR-коды с видео-инструкциями о том, как правильно выполнять упражнения.

«Тренажеры подходят для горожан с ограниченными возможностями», — отметили в комитете по благоустройству.

Спортивное и игровое оборудование разместили на мягком покрытии. В сквере также установили новые скамейки и урны, обновили газоны и высадили молодые липы, кусты спиреи и сирени. Вокруг зеленого участка возведено новое декоративное огрождение.

Сквер на пересечении улицы Лабутина и Лермонтовского проспекта. Фото: комитет по благоустройству Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Мытнинской улице открыли сквер по проекту победительницы конкурса «Твой бюджет» Екатерины Кудрявцевой.

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