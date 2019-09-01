В ЖК «София» открылся офис врача общей практики

В офисе можно пройти диспансеризацию и вакцинацию. Фото: gov.spb.ru

В офисе можно пройти диспансеризацию и вакцинацию. Фото: gov.spb.ru

Во Фрунзенском районе Петербурга открыли офис врачебной общей практики. Прием организован на первом этаже жилого комплекса «София».

Офис призван снизить нагрузку на городскую поликлинику №56, которая не справляется с потоком пациентов. Сейчас к медицинскому учреждению прикреплено около 80 тыс. горожан.

Во врачебном кабинете ЖК «София» будут наблюдаться 12 тыс. местных жителей.

«Фрунзенский район активно застраивается. С учетом прироста большого количества жилья растет и количество людей, которые нуждаются в медицинской помощи», — отметила вице-губернатор Анна Митянина на открытие офиса общей врачебной практики.

Пациенты могут пройти в ЖК «София» диспансеризацию и вакцинацию. Рядом с офисом открылось также отделение педиатров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что все 75 детских поликлиник и 35 взрослых до конца 2021 года будут переведены к формату «бережливых».