Спасатели сообщили о дыме без огня в “Родео драйве”

Спасатели сообщили о дыме без огня в “Родео драйве”
При происшествии никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Печка в одном из ресторанов отправила посетителей ТЦ на Культуры на улицу.

Пожарные Петербурга проверили “Родео Драйв” — открытого огня в помещениях торгового центра не было.

Несколько экипажей МЧС Петербурга прибыли к торговому центру на Культуры вечером в воскресенье 1 сентября. Помещения затянуло дымом из-за печки в одном из ресторанов. Посетителей решили вывести, но спасатели позже отчитались об отсутствии возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС Санкт-Петербурга.

Очевидцы в социальных сетях изначально предположили, что загорелось подвальное помещение, но эта информация не подтвердилась. Работа торгового центра остановилась на 1-2 часа — после этого жители Санкт-Петербурга сообщили, что снова прогуливаются по магазинам центра.

Ранее GazetaSPb сообщила, что “Родео Драйв” загорелся.

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