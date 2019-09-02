В центре Петербурга 30 водителей остановили за тонировку стекол

В нескольких районах Северной столицы сотрудники ГИБДД и мотогруппа УГИБДД провели рейд. Некоторые водители были остановлены за тонировку, другие за нарушение правил дорожного движения.

Очередная проверка прошла накануне в Невском и Центральном районах. 30 нарушителей остановили за несоблюдение требований в сфере тонировки.

Семеро автомобилистов растонировали стекла автомобилей на месте, остальных обязали устранить нарушения светопропускаемости.

О результатах рейда сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

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