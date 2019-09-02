Рабочая неделя в Петербурге начнется с теплых +26

Понедельник в Петербурге будет теплым. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Понедельник в Петербурге будет теплым. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Осень в Петербурге началась с по-настоящему летней погоды. Температура воздуха днем 2 сентября, по данным Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, составит +26 градусов.

Город ждет слабый ветер и переменная облачность. Утром и ночью возможен туман. Атмосферное давление будет понижаться.

Привычные для осени дождливые дни вернуться уже 3 сентября. Во вторник и среду в Петербурге обещают кратковременные дожди и облачную погоду. Возможны грозы.

Температура воздуха 3 сентября опустится до 17-19 градусов выше нуля. Атмосферное давление в этот день будет слабо меняться.

В среду, 4 сентября, в городе будет до пару градусов теплее — плюс 19-21.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что погода в Петербурге 27 августа 2019 года повторила температурный рекорд 1942-го года.