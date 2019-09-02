Трамвай №16 на два часа поменяет маршрут в пятницу

Трамвайное движение по площади Стачек в Петербурге закрывается на пару часов 6 сентября. Изменится маршрут трамвая №16.

Трамвай прекратит движение по площади в 11:30 и вернется на маршрут в 13:15, сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Причиной этого стала торжественно-траурная церемония, посвященная Дню памяти жертв фашистской блокады. Она пройдет у памятника Герою Советского Союза маршалу Леониду Говорову.

На время церемонии трамвай №16 будет следовать от конечной «Карбюраторный завод». Далее — по действующей трассе до остановки «Площадь Тургенева».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге открыли трамвайное движение на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и 1-го Муринского проспекта. Ожидалось, что ремонт путей продлиться до 1 декабря, но основные работы удалось завершить раньше срока.