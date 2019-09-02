В Приморском районе задержали подозреваемого в угоне Land Rover

В Приморском районе Санкт-Петербурга сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в угоне автомобиля, принадлежавшего директору одной из энергетических компаний.
О хищении автомобиля Land Rover в отдел полиции сообщили 27 августа. В тот же день сотрудники задержали 24-летнего подозреваемого. Мужчина оказался уроженцем одной из закавказских республик.
Согласно информации ГУ МВД РФ по городу и области, мужчина полностью изобличен содеянном. Автомобиль был возвращен 36-летней владелице.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемый задержан.
Ранее в GazetaSPb сообщала, что Беглов открыл новую школу на Муринской дороге. Сегодня он поздравил ее новых учеников с началом учебного года.