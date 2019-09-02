Пришедший на Богословское кладбище мужчина лишился велосипеда

В Калининском районе Петербурга неизвестный похитил велосипед. Со слов очевидца, он был припаркован на проспекте Мечникова.

О случившемся в отдел полиции сообщили 31 августа. Мужчина находился на Богословском кладбище, пробыл на погосте около двух часов, а выйдя оттуда, обнаружил, что транспортное средство пропало.

Согласно информации ГУ МВД РФ по городу и области, потерпевший оценил свой транспорт в 20 тыс. рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники правопорядка выясняют детали произошедшего.

Ранее в GazetaSPb сообщала о задержании подозреваемого в угоне иномарки. Автомобиль вернули хозяину, 36-летнему директору компании. Возбуждено уголовное дело.