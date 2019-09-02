Папин день вместе с «Авто Премиумом» пройдет 8 сентября в Кингисеппе

8 сентября 2019 года в крупнейшем пригороде Санкт-Петербурга — городе Кингисепп, пройдет масштабный фестиваль «Папин день», ежегодно собирающий тысячи участников – взрослых и детей, на шуточные «Папа — старты»

Группа официальных дилеров «Авто Премиум» приглашает всех поклонников марки ŠKODA на ежегодный фестиваль «Папин день», который в этом году пройдет 8 сентября в центре Кингисеппа – на пешеходной зоне Октябрьского бульвара.

ŠKODA – это семейный бренд, и в течение всего дня участники фестиваля смогут пройти семейный тест-драйв автомобилей чешской марки, чтобы оценить автомобили и сделать собственный осознанный выбор. А дилеры «Авто Премиум» сделают выгодные предложения, чтобы обеспечить самый широкий выбор. В тестовом парке фестиваля – ŠKODA KODIAQ, OCTAVIA и RAPID, для удобства и безопасности маленьких пассажиров, оборудованные детскими креслами.

Всех гостей фестиваля в этом году ждёт очень насыщенная программа, главным событием которой станут веселые «Папа-старты» — спортивно-интеллектуальные соревнования команд «папа+ребёнок», где у каждого участника будет возможность проявить ловкость и смекалку, а главное — умение действовать в команде. Еще один гвоздь программы — конкурс «Флаг семьи», где все желающие смогут продемонстрировать свой собственный флаг и рассказать о ценностях семьи на главной сцене фестиваля.

Для гостей любого возраста на территории фестиваля будут работать многочисленные мастер-классы. Опытные мастера и педагоги помогут изготовить поделку, которую можно будет забрать на память об этом дне. В течение дня на сцене фестиваля выступят танцевальные и вокальные детские коллективы, рок-группы «Старые Сандали», F то B, «Художники, что продали свои души», исполнители авторской песни Галина Север и Александр Гридин. Будут здесь и красочные фото-зоны, и зона ŠKODA FAMILY, и любимая всеми детьми студия аквагрима.

Для удобства родителей с детьми 0+ будет оборудован шатёр пеленания и кормления. А для укрепления сил весь день открыта полевая кухня с вкуснейшей кашей и горячим ароматным чаем. Посетить фестиваль можно бесплатно, а стать участником «Папа — стартов» и конкурса «Флаг семьи» — по предварительной регистрации на сайте.

Событие состоится 8 сентября 2019 года с 11 до 19 часов. Место проведения: Октябрьский бульвар, пешеходная зона.

ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум — это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2 удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

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