AliExpress будет отправлять покупки от разных продавцов в одной посылке

AliExpress будет отправлять покупки от разных продавцов в одной посылке
Нововведение сократит сроки доставки. Фото: pixabay.com

В сентябре торговая площадка AliExpress начнет доставлять заказы от разных поставщиков в одной посылке. Нововведение связано с увеличением среднего чека покупки.

Изменения вступят в силу в ближайшее время. Опция будет доступна при общей сумме заказа на стоимость не менее 5 долларов. Руководство компании ожидает, что такое решение позволит сократить сроки доставки в два раза.

Также интернет-магазин намерен снизить количество неполученных заказов.

Ранее в GazetaSPb сообщала, что AliExpress разрешил жителям России возвращать вещи без причины. Такая функция введена, чтобы увеличить продажи одежды и обуви. Однако оно не распространяется на электронику и нижнее белье. Новые правила уже вошли в действие.

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