Петербуржец попытался передать в СИЗО ботинки с наркотиками

Мужчина попытался передать знакомому, который заключен в следственном изоляторе №6, наркотики в кроссовках.

Всего в спортивной обуви было обнаружено два свертка — 9 и 15 грамм. Оба они были спрятаны под стелькой.

Согласно информации УФСИН РФ по городу и области, в результате экспертизы подтвердилось, что в упаковках были спрятаны наркотические вещества. В настоящее время злоумышленник задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у мужчины украли велосипед на Богословском кладбище. Свое средство передвижения он оценил в 20 тыс. рублей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском злоумышленника.