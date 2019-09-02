Петербуржцы застряли в аэропорту Сочи на 8 часов из-за задержки рейса

Сейчас самолет уже подлетает к Пулково. Фото: instagram.com/pulkovo_airport

Сейчас самолет уже подлетает к Пулково. Фото: instagram.com/pulkovo_airport

Рейс FV5616 Сочи – Петербург задержался в сочинском аэропорту на восемь часов.

Пассажиры рейса FV5616 авиакомпании «Россия» должны были вылететь из Сочи в Петербург в ночь на понедельник, 2 сентября. Самолет должен был приземлиться в Пулково около четырех утра.

Однако рейс вылетел в Петербург лишь в 8:53 утра. В авиакомпании «Россия» рассказали, что задержка рейса произошла по причине позднего прибытия самолета в Сочи.

Сейчас самолет уже подлетает к Пулково, на табло аэропорта указано время посадки — 11:45 по мск.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Пулково задержались рейсы в Турцию и Салоники. Вылететь в турецкую Анталью пассажиры должны были в 4:15 по местному времени. Однако затем время отправления изменили на 8 утра. Рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Ларнаку опаздывает более чем на три часа. Время вылета изменили с 7:50 на 11:10.