В Пулково задержались рейсы в Турцию и Салоники

Почти на четыре часа в Петербурге 1 сентября задержался рейс авиакомпании Turkish Airlines. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Вылететь в турецкую Анталью пассажиры должны были в 4:15 по местному времени. Однако затем время отправления изменили на 8 утра.

Посадка на рейс началась за сорок минут до вылета. Причина задержки не уточняется.

Помимо этого в Пулково задерживаются еще три рейса. Авиакомпания «Ямал» перенесла отправление самолета в Салоники с 6:25 на 11:25. Время ожидания составит пять часов.

Рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Ларнаку опаздывает более чем на три часа. Время вылета изменили с 7:50 на 11:10.

С задержкой Пулково также покинет самолет авиакомпании «РусЛайн», отправляющийся в Нарьян-Мар. Пассажирам придется прождать дополнительный час. Вылет перенесли с 7:05 на 8:05.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о задержке 128 рейсов в аэропортах Москвы.