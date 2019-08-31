В аэропортах Москвы задержали и отменили более 130 рейсов

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 130 рейсов
В Москве задерживаются самолеты. Фото: Википедия

В московских аэропортах 31 августа задержали по меньшей мере 128 рейсов и отменили 11. Информация об этом отражена на онлайн-табло сервиса «Яндекс.Расписание».

Своего отправления из Шереметьво ждут пассажиры 58 рейсов. В Домодедово задержались 43 рейса и полностью отменены 11. Во Внуково с опозданием вылетят 27 самолетов.

Отметим, что управление МЧС по Московской области проинформировало о надвигающемся на Подмосковье тумане. В утренние часы, по данным спасательного ведомства, видимость ограничена до 300-800 метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о задержке рейсов в аэропорту Петербурга. По меньшей мере четырнадцать самолетов 23 августа покинули Пулково с опозданием. Аналогичная ситуация наблюдалась в городе 21 августа. В этот день, согласно онлайн-табло аэропорта Пулково, задержали четырнадцать рейсов.

домодедова задержка рейсов москва туман шереметьево
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 130 рейсов
Сотрудники ГИБДД вышли на дороги Петербурга с ручными радарами
В Эрмитаже открылась выставка картин футболистов «Зенита»
Дефекты на трубах ТЭК ищет робот
Пожар в Колтушах разгорелся до 3 тысяч «квадратов»
Смольный опроверг слухи об отмене маршруток в Петербурге
Пожарные Петербурга и Ленобласти объединились для тушения бани в Можайском
Две девочки из Петербурга выступят в детском выпуске «Танцев» на ТНТ