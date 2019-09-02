Сегодня на трассах Ленобласти будет ограничено движение

В понедельник, 2 сентября, на семи федеральных трассах в Ленинградской области будет затруднено движение в связи с ремонтными работами.

Согласно данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сегодня в Ленобласти будет ограничено движение на семи автомобильных дорогах:

На трассе Р-21 «Кола» на 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8 утра до 7 вечера.

На М-10 «Россия» скорость движения ограничат в оба направления с 8 утра до 7 вечера.

На А-181 «Скандинавия» затруднено движение на 65-98 км, а также на 117-119 км и на 140-150 км ограничение скорости в оба направления с 8 утра до 8 вечера.

На А-181 «Магистральная» на 252-273 км и на 148-160 км ограничение скорости с 8 утра до 8 вечера.

На трассе Р-23 на 32 км ограничение скорости с 8 утра до 8 вечера по направлению на Псков и на 79-133 км в сторону Петербурга.

На А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» ограничение скорости в оба направления на 106-149 км с 8 утра до 7 вечера.

На А-114 «Вологда – Тихвин» на 479-532 км ограничение скорости в оба направления с 8 утра до 7 вечера.

Ранее GazetaSPb сообщала, что с 24 августа в Петербурге вводятся ограничения на дорогах.