Спасатели потушили два здания поселке Стеклянный в Ленобласти

Спасатели потушили два здания поселке Стеклянный в Ленобласти
Пожар удалось потушить в течение часа. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ранним утром 2 сентября в поселке Стеклянный Всеволожского района Ленобласти произошел пожар в двух здания на площади 297 кв. м.

Как стало известно GazetaSPb, которая входит в Медиасиндикат (https://mediasyndicate.ru/), сообщение о возгорании двух зданий поступило в экстренные службы в 04:10. По данным регионального главка МЧС, в ликвидации пожара, площадь которого составляла 297 кв. м, участвовали 8 огнеборцев и 2 единицы техники.

Пожар удалось потушить в течение часа — в 05:17 огонь был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Рощино загорелась общественная баня площадью 400 квадратов. Сведения о пострадавших не поступали. Причины и обстоятельства пожара выясняются. Дознание ведет отдел надзорной и профилактической работы Выборгского района.

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