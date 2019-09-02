Памфилова призвала кандидатов на выборах участвовать в дебатах

Памфилова призвала кандидатов на выборах участвовать в дебатах
Элла Памфилова. Фото: cikrf.ru

Чтобы вызвать интерес у жителей России к выборам, участникам голосования необходимо присутствовать на дебатах.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заверила, что Центризбирком принимает все возможные меры, чтобы повысить явку среди граждан. Она также отметила, что ведется активная работа с молодым населением, для которого введено дистанционное голосование.

Памфилова рассказала, сообщает НТВ, что гражданам важно видеть заинтересованность кандидатов, их дебаты и слышать новые идеи. Она призвала не бояться говорить и смотреть людям в глаза.

Глава ЦИК также добавила, что государственный орган постоянно контактирует с наблюдателями.

Ранее в GazetaSPb писали, что Матвиенко назвала качества, которыми должен обладать губернатор. Она отметила отсутствие страха перед важными решениями, а также управленческий опыт.

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