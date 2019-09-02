Метеорологи обещают похолодание в начале сентября в Петербурге

В середине недели будет немного теплее, но к выходным погода опять испортится. Фото: pixabay

В середине недели будет немного теплее, но к выходным погода опять испортится. Фото: pixabay

В первую неделю осени в Петербурге ожидается временное похолодание.

Синоптики метеорологического центра «Фобос» предупредили горожан о надвигающемся на Петербург циклоне, который поспособствует временному ухудшению погоды.

Так, во вторник, 3 сентября, температура воздуха в городе прогреется всего до +18 градусов. В течение дня пройдут кратковременные дожди. Об этом пишет издание Piter.TV.

В середине недели будет немного теплее, но к выходным погода опять испортится. В пятницу, 6 сентября, петербуржцев и гостей города ожидают 18-20 градусов тепла.

В целом в первые две недели сентября в городе погода в городе не расстроит — будет тепло и ясно. В отдельные дни столбик термометра поднимется до отметки в 21-24 градусов. После чего в город медленно начнет приходить осень.

Ранее GazetaSPb сообщала, что дождь и грозы сменят жаркую погоду в Петербурге.