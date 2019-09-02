Дождь и грозы сменят жаркую погоду в Петербурге

Теплая погода сохранится в Петербурге 2 сентября, благодаря уходящему антициклону. Однако уже на следующий день её сменят похолодание и дожди.

Антициклон разгонит облака в небе над Петербургом, и они не смогут достичь дождевой фазы в понедельник, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в facebook.

Солнце в первый рабочий день прогреет воздух до 24-26 градусов выше нуля. Ветер южных направлений разгонится до 3-8 метров в секунду.

«Атмосферное давление будет стабильно, и составит 760 мм рт. ст., что около нормы. А завтра погода испортится…», — отметил Михаил Леус.

Температура воздуха 3 сентября составит 17-19 градусов выше нуля. Кратковременные дожди также ожидаются в городе 4 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во вторник в Петербург вместе с дождями могут прийти грозы.