Горьковский автозавод представил современную «ГАЗель»

Производство начнется на ГАЗ в следующем году. Фото: azgaz.ru

Производство начнется на ГАЗ в следующем году. Фото: azgaz.ru

На выставке в Москве Горьковский автозавод (ГАЗ) представил новую «ГАЗель NN». Модель запустят в производство в конце следующего года, старт продаж запланирован на 2021 год.

По словам главы компании Вадима Сорокина, новая «ГАЗель NN» будет отличаться современной «умной» платформой, обеспечивающей безопасность водителя и пассажиров, также она адаптирована под использование не только электродвигателя, но и внутреннего сгорания.

В автомобиле размещено более 30 систем помощи водителю. Он обладает повышенной комфортностью, универсальностью и сниженной стоимостью владения. Об этом пишет ТАСС.

Производство начнется на ГАЗ в следующем году, а продажи начнутся в 2021 году.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербургские автозаводы в июле увеличили производство на 8%. Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota с января по июль 2019 года выпустили 213 тыс. 600 автомобилей. Это на 4% больше чем за аналогичный период прошлого года.