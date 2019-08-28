Петербургские автозаводы в июле увеличили производство на 8%

Петербургские автозаводы выпустили больше машин, чем в прошлом году. Фото: pixabay.com

Петербургские автозаводы выпустили больше машин, чем в прошлом году. Фото: pixabay.com

Петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota с января по июль 2019 года выпустили 213 тыс. 600 автомобилей. Это на 4% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Производство автомобилей в июле увеличилось на 8%. На три петербургских завода пришлось 24 тыс. 400 машин. Примечательно, что последний раз рост выпуска авто по итогам одного месяца был зафиксирован в июле. Тогда производство увеличилось на 11%, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Показатели связывают с уменьшением летних коллективных отпусков на заводах в сравнении с 2018 годом. В прошлом году заводы Nissan и Toyota отдыхали летом три недели, в этом – две.

«В этом году по итогам месяца на всех трех предприятиях их оказалось меньше, чем в прошлом, что и отразилось на более высоком объеме производства», — отметил директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Аналогичная динамика ожидается в августе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что продажи авто в Петербурге выросли с начала года на 0,3%.