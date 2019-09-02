Жертвами пожара на корабле в Калифорнии стали боле 30 человек

По предварительным данным, в пожаре на морском судне у побережья острова Санта-Круз в Калифорнии, США, погибли 34 человека.

Согласно данным CNN, у берегов Калифорнии целиком сгорело и затонуло судно The Conception, оно находилось в 18 метрах от суши.

Сигнал бедствия с горящего судна поступил около трех часов ночи по местному времени (в час дня по мск). Пожарным и береговой охране удалось спасти двоих человек, они получили ранения. Всего на борту, по данным СМИ, находилось 39 человек, включая экипаж и пассажиров.

Судно отправилось в море в субботу, 31 августа, в ходе трехдневного тура для драйверов.

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