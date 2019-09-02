Жертвами пожара на корабле в Калифорнии стали боле 30 человек

Жертвами пожара на корабле в Калифорнии стали боле 30 человек
Пожарным и береговой охране удалось спасти двоих человек. Фото: @VCFD_PIO/ Twitter

По предварительным данным, в пожаре на морском судне у побережья острова Санта-Круз в Калифорнии, США, погибли 34 человека.

Согласно данным CNN, у берегов Калифорнии целиком сгорело и затонуло судно The Conception, оно находилось в 18 метрах от суши.

Сигнал бедствия с горящего судна поступил около трех часов ночи по местному времени (в час дня по мск). Пожарным и береговой охране удалось спасти двоих человек, они получили ранения. Всего на борту, по данным СМИ, находилось 39 человек, включая экипаж и пассажиров.

Судно отправилось в море в субботу, 31 августа, в ходе трехдневного тура для драйверов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пожар на ранчо в Ленобласти унес жизни 9 лошадей. В ночь на 2 сентября в поселке Стеклянный сгорело ранчо «Идальго». Все лошади, находящиеся внутри, погибли. Хозяйка ранчо заявляет, что постройки подожгли.

калифорния погибшие пожар просишествия судно США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца могут посадить на 4 года за наркопритон в квартире
Жертвами пожара на корабле в Калифорнии стали боле 30 человек
Ригони переходит из “Зенита” в “Сампдорию” до конца сезона
Сине-бело-голубые разъехались по национальным сборным
Новый мост на Урале обрушился спустя два дня
На проблемную дорогу в Кировском районе Ленобласти пожаловались местные жители
Горьковский автозавод представил современную «ГАЗель»
Феминисток оштрафуют за антисанитарию в кафе «Симона»