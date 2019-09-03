Вторник в Петербурге будет облачным и дождливым

Привычная для Петербурга погода вернулась 3 сентября. Город ждет облачный и дождливый день.

Кратковременные дожди пройдут утром и продолжатся во второй половине дня, сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха составит 17-19 градусов выше нуля. Атмосферное давление в дневное время будет слабо понижаться. Усилений ветра в черте города не предвещается.

Дожди продолжатся в Петербурге в среду, 4 сентября. Осадки обещают ночью и ближе к вечеру. Воздух в середине недели прогреется до +21 градуса.

Ленобласть в эти дни также накроет кратковременными дождями. Осадки задержатся в регионе по меньшей мере до пятого числа. В среду в отдельных районах на востоке ожидаются ливни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вместе с дождями в Петербург 2 сентября могут прийти грозы.