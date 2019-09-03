Алабай напал на юношу с маламутом в Янино-2

Травмы были настолько тяжелыми, что собака скончалась по дороге. Фото: vk.com/dtp47rus

Травмы были настолько тяжелыми, что собака скончалась по дороге. Фото: vk.com/dtp47rus

В деревне Янино-2 во Всеволожском районе Ленобласти во время утренней прогулки алабай напал на маламута, животное погибло.

По словам жителя Янино-2, утром его 20-летний сын отправился на прогулку с четырехлетней собакой породы маламут. Они пошли по обычному маршруту, когда на них напал алабай (среднеазиатская овчарка). Об этом говорится в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область».

Инцидент произошел возле дома 27 по Садовой улице. Между животными началась драка, разнять которую получилось только с помощью соседей. Маламут серьезно пострадал, хозяева повезли его в ветклинику. Однако, травмы были настолько тяжелыми, что собака скончалась по дороге.

Владельцы погибшего животного заказали ветеринарную экспертизу и подали заявление в правоохранительные органы, чтобы найти агрессивного пса и его хозяев.

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