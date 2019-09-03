В Ленобласти на 14 месяцев перекроют два участка региональных трасс

Работы по реконструкции трассы "Нарва" будут вестись в течение года с лишним. Фото: pixabay

Работы по реконструкции трассы "Нарва" будут вестись в течение года с лишним. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленинградской области на 14 месяцев ограничат движение по двум участкам региональных автодорог.

Работы по реконструкции трассы «Нарва» будут вестись в течение года с лишним. На этот период с 30 сентября перекроют участок дороги «Стрельна — Кипень — Гатчина» длиной в 1 км на ее пересечении с «Нарвой». Автомобилисты смогут объехать данный участок через дорогу «Низковицы — Переярово — Кипень».

На протяжение 14 месяцев также будет закрыт дорожный участок длиной в 200 м на съезде с трассы «Нарва» к деревне Келози. Для водителей организуют объезд по дороге «Низковицы — Переярово — Кипень».

Окончание работ по реконструкции данных участков планируется на 1 декабря 2020 года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что с 24 августа в Петербурге вводятся ограничения на дорогах. Ограничения движения из-за дорожных работ затронут улицу Уточкина, Двинскую улицу, Коломяжский проспект и другие улицы Петербурга.