Авито назвал самый распространенный размер груди у жительниц Петербурга

Авито назвал самый распространенный размер груди у жительниц Петербурга
Бюстгальтеру исполняется 105 лет. Фото: pixabay.com

Аналитики Авито выяснили, что самый распространенный размер груди в Петербурге — 75В. Исследование проводилось к 105-летию со дня изобретения бюстгальтера.

Размер белья В — самый распространенный среди россиянок. Однако в мегаполисах статистика несколько иная. В 23 крупных городах России чаще всего приобретают бюстгальтеры размера D. Более пышными формами в том числе обладают жительницы Москвы, Новосибирска, Казани и Воронежа.

Петербург на этом фоне выбивается из общей статистики. Среди горожанок, по данным Авито, куда больше женщин с размером В. На бюстгальтер местные жительницы готовы в среднем тратить 950 рублей.

Самые маленькие размеры бюстгальтеров больше всего распространены в Иркутске и Екатеринбурге. Жительницы этих городов чаще всего покупают белье размера 70A и 75А.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что аналитики Авито выяснили, какие телефоны предпочитают в Петербурге.

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