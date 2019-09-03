Рейс из Челябинска в Анталью совершил экстренную посадку в Краснодаре

Рейс из Челябинска в Анталью совершил экстренную посадку в Краснодаре
В 2:25 по московскому времени самолет совершил посадку и уже в 3:33 продолжил полет. Фото: https://pixabay.com/

Причиной тому стало ухудшившееся самочувствие одного из пассажиров. Борт авиакомпании RedWings, совершавший прямой рейс из Челябинска в Анталью, был вынужден прервать полет и сесть в Краснодаре.

В аэропорту Пашковский самолет приземлился 3 сентября в 2:25. Как передает портал 74.RU, один из пассажиров начал задыхаться. Экипаж пытался оказать первую помощь пострадавшему, но в итоге пилотам пришлось запросить посадку. Уже спустя час, после того как пассажир был передан врачам, рейс продолжил следование по маршруту.

Днем ранее, 2 сентября, пассажиры того же рейса столкнулись с 8-часовой задержкой вылета. Рейс задержали из-за технической неисправности самолета, которая была устранена.

Ранее GazetaSPb сообщала о рейсе из Петербурга в Худжант, вынужденном совершить экстренную посадку в Екатеринбурге.

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Рейс из Челябинска в Анталью совершил экстренную посадку в Краснодаре