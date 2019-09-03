КСП насчитала 120 нарушений в работе МО Финляндский округ на 34 млн

КСП отчиталась о проверке в МО Финляндский округ. Фото: pixabay.com

КСП отчиталась о проверке в МО Финляндский округ. Фото: pixabay.com

Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга завершила выборочную проверку формирования и исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Финляндский округ.

«В ходе проверки выявлено 120 нарушений на общую сумму более 34 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе КСП.

Плановая проверка проходила с 13 мая по 7 июня 2019 года под руководством аудитора Юрия Шутова. Была проанализирована финансово-хозяйственная деятельность МО, местной администрации и избирательной комиссии Финляндского округа за 2017-2019 годы.

Расходы местного бюджета в 2017 году достигли 161 млн, в 2018 — 135 млн. За охваченный период 2019 года потрачено более 20 млн.

Среди основных нарушений — трата бюджетных средств на реализацию непредусмотренных законом полномочий. Так, порядка 20 млн нецелевого использования пришлось на сферу благоустройства.

Помимо этого, выявлено 25 нарушений при обосновании цены контракта с единственным поставщиком. Это повлекло потерю 7 млн из местного бюджета.

В ходе проверки также установлены нарушения, связанные с неэффективным использованием средств местного бюджета и муниципального имущества, и нарушения бюджетного законодательства при формировании и исполнении бюджета.

Отчет о результатах проверки направлен врио губернатора Александру Беглову, председателю Заксобрания Вячеславу Макарову и прокурору Сергею Литвиненко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КСП пришла с проверкой в МО Купичино.