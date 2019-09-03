В Петербурге презентуют новые трамваи «Витязь-М»

В Петербурге Трамвайный парк №8 пополнился 21 новыми низкопольными трамваями «Витязь-М». Запустить их планируется по маршруту №60.

Новые вагоны в Трамвайном парке представят 4 сентября. На линию они выйдут после процедуры приемки. Предполагается, что новыми моделями заменят старые выгоны на маршруте №60, проходящем от завода «Северная верфь» через крупные жилые массивы Кировского и Красносельского районов. Курсировать трамваи будут с минимальными интервалами, по аналогии с вагонами метро.

«Для Трамвайного парка №8, обслуживающего маршруты на юго-западе Петербурга, это самое масштабное обновление подвижного состава за последние 15 лет», — подчеркнули в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

На закупку трамваев «Витязь-М» было потрачено порядка 1,995 млрд рублей. Все вагоны были собраны на Невском заводе электрического транспорта. Трамваи оснащены аппарелями для пассажиров с ограниченными возможностями, бортовой сетью Wi-Fi и USB-разъемами для зарядки мобильных телефонов.