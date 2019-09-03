Зюганов раскритиковал Бортко за уход с передовой

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о решении Владимира Бортко отказаться от участия в выборах губернатора Петербурга.

«Наша точка зрения. Если пошли все в бой, с передовой никто не имеет права уходить», — сказал Зюганов на заседании Секретариата ЦК КПРФ 2 сентября.

Подобное решение должна принимать партия, подчеркнул лидер коммунистов, и никто не имеет права на подобные действия «в личном плане».

Зюганов заявил, что в Петербурге на кандидатов от КПРФ оказывается большое давление. Подобное наблюдается и в других регионах страны.

Напомним, кандидат в губернаторы Петербурга от партии КПРФ Владимир Бортко добровольно отказался от участия в предвыборной гонке. О своем решении он сообщил 30 августа в ходе дебатов на телеканале «Санкт-Петербург». На следующий день Бортко созвал пресс-конференцию, где доложил о подаче заявления в ГИК. Свою политическую жизнь экс-кандидат назвал законченной.