Зюганов раскритиковал Бортко за уход с передовой

Зюганов раскритиковал Бортко за уход с передовой
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото: kprf.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о решении Владимира Бортко отказаться от участия в выборах губернатора Петербурга.

«Наша точка зрения. Если пошли все в бой, с передовой никто не имеет права уходить», — сказал Зюганов на заседании Секретариата ЦК КПРФ 2 сентября.

Подобное решение должна принимать партия, подчеркнул лидер коммунистов, и никто не имеет права на подобные действия «в личном плане».

Зюганов заявил, что в Петербурге на кандидатов от КПРФ оказывается большое давление. Подобное наблюдается и в других регионах страны.

Напомним, кандидат в губернаторы Петербурга от партии КПРФ Владимир Бортко добровольно отказался от участия в предвыборной гонке. О своем решении он сообщил 30 августа в ходе дебатов на телеканале «Санкт-Петербург». На следующий день Бортко созвал пресс-конференцию, где доложил о подаче заявления в ГИК. Свою политическую жизнь экс-кандидат назвал законченной.

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