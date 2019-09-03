ДТП из 7 машин собралось на Михаила Дудина

ДТП из 7 машин собралось на Михаила Дудина
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: avariabot

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло большое ДТП. Участниками аварии стали сразу 7 автомобилей.

Дорожно транспортное происшествие случилось на улице Михаила Дудина у метро Парнас. Затор начинается от третьего Верхнего переулка.

О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «Аварийный Петербург» около двух часов дня. Информации о пострадавших не поступало. На опубликованной фотографии видно, что один из автомобилей сильно пострадал. На проезжей части разбросаны осколки и детали машин.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП в Петербурге, в результате которого две фуры почти заблокировали движение в обе стороны проезжей части. Инцидент спровоцировал большие пробки. Автомобилисты объезжают виновников по тротуарам или сворачивают во дворы.

массовое дтп новости спб парнас
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, что откроют в Доме радио на Итальянской
Ученые объяснили, почему поведение разных пород собак различно
Движение по Вантовому мосту КАД ограничат до двух полос на два месяца
К врачу за больничным ходят менее 1% россиян
Задержан подозреваемый, застреливший мужчину во Всеволожском районе
ДТП из 7 машин собралось на Михаила Дудина
Состоялось открытие седьмого этапа трассы М-11
За твит о детях силовиков блогера Синицу приговорили к пяти годам