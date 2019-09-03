ДТП из 7 машин собралось на Михаила Дудина

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло большое ДТП. Участниками аварии стали сразу 7 автомобилей.

Дорожно транспортное происшествие случилось на улице Михаила Дудина у метро Парнас. Затор начинается от третьего Верхнего переулка.

О случившемся рассказали очевидцы в сообществе «Аварийный Петербург» около двух часов дня. Информации о пострадавших не поступало. На опубликованной фотографии видно, что один из автомобилей сильно пострадал. На проезжей части разбросаны осколки и детали машин.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП в Петербурге, в результате которого две фуры почти заблокировали движение в обе стороны проезжей части. Инцидент спровоцировал большие пробки. Автомобилисты объезжают виновников по тротуарам или сворачивают во дворы.