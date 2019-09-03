Проезд по Ленинскому пр. почти заблокирован из-за двух фур

На Ленинском проспекте Северной столицы произошло ДТП, в результате которого две фуры перекрыли движение в обе стороны дороги.

Инцидент произошел сегодня, 3 сентября, на участке от Народного Ополчения до Кубинской около часа дня. Со слов очевидца, одна из фур пошла на разворот и зацепила микроавтобус. Второй большегруз выехал на дорогу и не смог проехать, заблокировав другие полосы.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На месте происшествия образовалась большая пробка.

На опубликованных фотографиях видно, что некоторые автомобили проезжают по тротуарам или сворачивают во дворы.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что за рулем чужого авто был обнаружен петербуржец с пулей в голове.