Проезд по Ленинскому пр. почти заблокирован из-за двух фур

На Ленинском проспекте Северной столицы произошло ДТП, в результате которого две фуры перекрыли движение в обе стороны дороги.
Инцидент произошел сегодня, 3 сентября, на участке от Народного Ополчения до Кубинской около часа дня. Со слов очевидца, одна из фур пошла на разворот и зацепила микроавтобус. Второй большегруз выехал на дорогу и не смог проехать, заблокировав другие полосы.
О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На месте происшествия образовалась большая пробка.
На опубликованных фотографиях видно, что некоторые автомобили проезжают по тротуарам или сворачивают во дворы.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что за рулем чужого авто был обнаружен петербуржец с пулей в голове.