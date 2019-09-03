К врачу за больничным ходят менее 1% россиян

В России стали больше думать о своем здоровье: болеть становится очень дорого. Фото: pixabay.com

В России стали больше думать о своем здоровье: болеть становится очень дорого. Фото: pixabay.com

Около 61% россиян относят себя к категории людей «ведущих здоровый образ жизни». Это стало не только модным, но и выгодным, учитывая стоимость лечения.

На здоровье человека, согласно данным ВОЗ влияют образ жизни, наследственность и экология – именно в таком порядке. Маркетинговая группа OMI (Online Market Intelligence) провела опрос россиян в возрасте 25-44 года, чтобы выяснить их отношение к качеству медицинской помощи вообще и врачей в частности.

Выяснилось, что треть пациентов на приеме у доктора хотят получить сведения о дополнительных способах лечения. При этом порядка 44% больных именно на приеме у врача нуждаются в информации о причинах своих недомоганий. А только ради больничного к доктору приходит всего 0,47% россиян, опрошенных OMI.

Интересно, что по данным различных исследований более половины россиян для лечения используют дополнительные способы лечения, кроме тех, что прописаны лечащим врачом. Этот тренд пришел из Европы, где согласно данным аналитиков пациенты используют комбинированные практики лечения, в том числе и с использованием гомеопатии.

Также важным остается соблюдение определенного режима жизни во время лечения. Правда, по данным OMI в России только 20% больных ждут от врача рекомендаций по этому вопросу.

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