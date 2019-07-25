Более 500 петербуржцев проверили свое здоровье на даче

Более 500 петербуржцев проверили свое здоровье на даче
Фото: pixabay.com

Выездные бригады проводят осмотры, а также консультируют всех желающих по выходным дням.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на директора Городского центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов. Он рассказал, что 339 человек пожелали проверить свое здоровье от и до – их интересовало артериальное и внутриглазное давление, они хотели отследить уровень глюкозы и другие показатели.

Напоминаем, что проект запустили в начале лета текущего года по инициативе врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он посчитал, что доступ к медицине должен быть у всех, несмотря на то, где человек находится – в городе или на даче.

К слову, в среднем за летний период за пределами Северной столицы отдыхает примерно один миллион пенсионеров и более полумиллиона детей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургских дачников обеспечили медицинской помощью.

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