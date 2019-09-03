Копию петербургского «моста глупости» нашли в столице

Водитель не стал обращать внимания на знаки. Фото: скрин из видео телеканала "Москва 24".

Водитель не стал обращать внимания на знаки. Фото: скрин из видео телеканала "Москва 24".

Известный «мост глупости» есть не только в Северной столице. Копия моста была найдена в Москве.

Низкий мост был обнаружен на Складочной улице. Там не смогла проехать «Газель». Водитель не рассчитал габариты транспорта и решил «проскочить», однако далеко уехать не удалось. Как передает «Москва 24», машина почти сложилась вдвое. Напомним, что над каждой подобной конструкцией вывешены предупреждающие знаки и щиты.

Постройка предполагалась для пропуска паводковых вод еще в 19 веке, однако под ним все чаще пытаются проехать большегрузы.

В Петербурге один из знаменитых мостов построен на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Как сообщали в GazetaSPb, весной под ним пыталась проехать 167-я «Газель».