Стало известно, что откроют в Доме радио на Итальянской

Дирижер Теодор Курентзис рассказал, что что ждет Дом радио на Итальянской улице в Петербурге.

Теодор Курентзис, проект которого — MusicAeterna — станет арендатором здания, рассказал «Фонтанке.ру», что Петербургский Дом радио будет восстановлен. После ремонта внутри организуют различные образовательные проекты, культурный кластер и блокадный музей. Маэстро планирует вернуть зданию его подлинный облик.

Об уходе Курентзиса с поста худрука Пермского театра оперы и балета и переезде в Петербург стало известно в июле. А месяц назад депутат Борис Вишневский сообщил, что первый этаж здания займет оркестр Курентзиса, а на остальных расположатся отель и ресторан.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Пятый канал» прокомментировал слухи о судьбе Дома радио. По мнению владельца здания, новый арендатор «наполнит стены Дома Радио новыми смыслами и укрепит позиции Санкт-Петербурга как культурной столицы России».