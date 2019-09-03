В Шушарах появится новый автобусный маршрут

В Шушарах появится новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут №330. Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"

В связи с открытием новых станций метро Фрунзенского радиуса, в Шушарах вводится новый автобусный маршрут.

С четверга, 5 сентября, с 11 утра от станции метро «Шушары» пойдет автобус по новому маршруту. Так, маршрут-экспресс №330 будет следовать по маршруту «Метро «Шушары» — Колпино, Оборонная улица».

По маршруту предусмотрены следующие остановки: Метро «Шушары», Петро-Славянка, улица Танкистов, улица Братьев Радченко, Пролетарская улица, бульвар Трудящихся, Заводской проспект, Оборонная улица.

Фото: СПб ГКУ «Организатор перевозок»

Кроме того, с 5 сентября автобусный маршрут №197 будет совершать заезд к станции метро «Шушары». Также переносятся конечные остановки маршрутов №К-293А и №К-296.

Ранее GazetaSPb сообщала, что трамвай №16 на два часа поменяет маршрут в пятницу. Трамвайное движение по площади Стачек в Петербурге закрывается на пару часов 6 сентября. Изменится маршрут трамвая №16.

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