В Шушарах появится новый автобусный маршрут

В связи с открытием новых станций метро Фрунзенского радиуса, в Шушарах вводится новый автобусный маршрут.

С четверга, 5 сентября, с 11 утра от станции метро «Шушары» пойдет автобус по новому маршруту. Так, маршрут-экспресс №330 будет следовать по маршруту «Метро «Шушары» — Колпино, Оборонная улица».

По маршруту предусмотрены следующие остановки: Метро «Шушары», Петро-Славянка, улица Танкистов, улица Братьев Радченко, Пролетарская улица, бульвар Трудящихся, Заводской проспект, Оборонная улица.

Кроме того, с 5 сентября автобусный маршрут №197 будет совершать заезд к станции метро «Шушары». Также переносятся конечные остановки маршрутов №К-293А и №К-296.

Ранее GazetaSPb сообщала, что трамвай №16 на два часа поменяет маршрут в пятницу. Трамвайное движение по площади Стачек в Петербурге закрывается на пару часов 6 сентября. Изменится маршрут трамвая №16.