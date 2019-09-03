Иномарки столкнулись на трамвайных путях в Кировском районе

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого заблокирован проезд трамваям.

По словам очевидца, инцидент случился на пересечении улиц Севастопольской и Трефолева. На опубликованных фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» видно, что один из участников находится на трамвайных путях, второй, предположительно, хотел совершить перед ним разворот.

«После странного маневра митсубиши произошло ДТП», — пишет автор записи.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Информация о возможных пострадавших не сообщается. Машины получили не сильные повреждения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о новом автобусном маршруте в Шушарах.