Иномарки столкнулись на трамвайных путях в Кировском районе

Иномарки столкнулись на трамвайных путях в Кировском районе
Информация о пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в результате которого заблокирован проезд трамваям.

По словам очевидца, инцидент случился на пересечении улиц Севастопольской и Трефолева. На опубликованных фотографиях в социальной сети «ВКонтакте» видно, что один из участников находится на трамвайных путях, второй, предположительно, хотел совершить перед ним разворот.

«После странного маневра митсубиши произошло ДТП», — пишет автор записи.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Информация о возможных пострадавших не сообщается. Машины получили не сильные повреждения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о новом автобусном маршруте в Шушарах.

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