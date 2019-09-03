В петербургском дельфинарии произошел пожар

По предварительным данным в дельфинарии Санкт-Петербурга произошел пожар. Возгорание случилось сегодня вечером, 3 сентября.

В здании на Константиновском проспекте горел чердак. Площадь горения не установлена.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в настоящий момент пожару присвоен ранг сложности № 1-БИС. Есть ли в результате произошедшего пострадавшие – неизвестно. Людей эвакуируют.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на трамвайных путях в Кировском районе. В результате инцидента они заблокировали проезд трамваям. О случившемся рассказали очевидцы в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Данные о возможных пострадавших не сообщаются. ДТП пользователи Сети назвали «странным».