Путин распорядился поддержать медработников жильем и льготами

Дополнительные выплаты также будут получать врачи, переехавшие работать в села или ПГТ. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Дополнительные выплаты также будут получать врачи, переехавшие работать в села или ПГТ. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Врачи будут иметь возможность получить служебное жильё, дополнительные выплаты и льготные ипотечные условия.

Распоряжение об усовершенствовании системы оплаты труда отдал кабинету министров Владимиров Путин, сегодня на заседании модернизации первичного звена здравоохранения. Как сообщила пресс-служба Кремля, особое внимание будет уделено обеспечению работников медицины служебным жильем, с правом передачи в собственность спустя 10 лет службы (на одной и той же ставке). Также, медработникам представится возможность первоочередно получать места в школах и детских садах.

Помимо этого, глава государства поручил составить единую структуру заработной платы по всей стране, утвердить норму минимального оклада и установить надбавки.

Напомним, что ранее GazetaSPb рассказала о том, как будет развиваться в Ленобласти детская медицина.